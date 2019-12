De nombreuses commémorations prévues pour les 75 ans de la Bataille des Ardennes

Ce 12 décembre dans "le 6-8", Olivier Arendt, notre chroniqueur tourisme, a dressé les différentes commémorations qui entoureront les festivités des 75 ans de la Bataille des Ardennes du 13 au 15 décembre 2019.

C'est l'un des trois plus grands événements militaires de la Seconde Guerre mondiale resté ancré dans la mémoire collective avec le Débarquement de Normandie et la bataille de Stalingrad, dont la portée est encore même plus significative pour les Belges puisqu'elle s'est déroulée dans nos contrées, la Bataille des Ardennes, fête ses 75 ans en décembre 2019.

Six mois après le Débarquement, le 16 décembre 1944, alors que les Alliés sont aux frontières de l'actuelle Allemagne et que la Belgique est déjà libérée dans sa quasi totalité, les Nazis lancent une contre-offensive, la célèbre "Offensive von Rundsted".

"Ils essaient de tenter de couper l'armée américaine en deux. En essayent de rejoindre le port d'Anvers. En fait les Allemands manquent d'essence, c'est quasi la fin du régime nazi" explique Olivier Arendt.

C'est le dernier baroud d'honneur du IIIe Reich. Ils sont de fait pris en sandwich sur deux fronts, avec les Américains et Britanniques d'un côté et les Soviétiques de l'autre.

"Ils vont tenter ce coup de poker de retraverser par les Ardennes. De nouveau cela se passe par la Belgique, ils veulent refaire le coup de 1939 où ils sont passés pour envahir la France. Ils vont tenter de revenir et ils envoient une armée avec des blindés. Le lieutenant-colonel Joachim Peiper va tenter avec ses hommes de s'emparer des Ardennes. Dans l'Ardenne belge se trouvent des troupes qui ont été se battre à Aix et sont stationnées au repos à quelques jours de Noël. Ils vont tenter de se reposer et vont se retrouver encerclés à Bastogne" raconte le chroniqueur. Le mauvais temps joue en la défaveur des Alliés qui ne peuvent pas riposter par l'aviation avant le 23 décembre et devront tenir la ville jusqu'à l'arrivée des blindés du général George Patton.

C'est l'épisode le plus connu de cette bataille qui s'élève à plus de 150000 pertes au total en un mois, l'une des plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale, le bilan étant aussi alourdi par l'hiver très rigoureux qui s'abat sur cette contrée à l'hiver 44.