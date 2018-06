De la pâte à modeler pour créer des vêtements de poupée - © Tous droits réservés De la pâte à modeler pour créer des vêtements de poupée - © Tous droits réservés De la pâte à modeler pour créer des vêtements de poupée - © Tous droits réservés

"Patarev Styliste" est un nouveau concept de la marque SentoSphère pour s’initier au stylisme en créant des vêtements grâce à une pâte à modeler révolutionnaire ! C’est facile et c’est magique.

Comment ça marche ?

1. On étale la Patarev finement.

2. On utilise les patrons-pochoirs pour découper les formes basiques des vêtements que l'on souhaite créer.

3. On le assemble sur la poupée.

4. On finalise la tenue en la décorant grâce à des feutres, à du glitter, en découpant des franges ou même en ajoutant des décorations faites en Patarev.

Une fois que la pâte aura séché à l’air libre, on pourra la découper pour recommencer... On peut faire plus de 6 tenues avec ce kit.