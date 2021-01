De la passion à l’entreprise : les bons plans pour se lancer dans la photographie et la magie

Transformer sa passion en un métier destiné à émerveiller ? C’est le sujet qu’a choisi de présenter Pierre Hermant, chroniqueur entreprise dans Le 6/8. Il y a notamment donné quelques filons pour les curieux qui souhaiteraient se lancer dans la photographie ou la magie.

"The Photo Academy"

Aujourd’hui, faire des photos avec un smartphone n’a jamais été aussi simple. Pourtant, de nombreuses spécificités de la photographie demandent une certaine rigueur, et surtout des compétences. C’est pour cette raison que Raphaël Devreker et Maxime Favier ont décidé ensemble de créer "The Photo Academy". Tous deux passionnés de photo, cet entrepreneur du digital et ce Docteur en chimie reconverti lancent un projet de cours de photo à la fois "physiques" et en ligne.

Disponibles maintenant dans plus de 17 pays à travers le monde et dispensées par plus de 300 photographes professionnels, les formations proposées sont le bon plan pour commencer ou se perfectionner, apprendre et explorer la photographie près de chez soi, et ce, même au smartphone puisque le site propose également toute une offre dans ce registre (par exemple, 2h30 de cours personnalisé et en ligne pour 49€). "A la différence d’un tuto où tout le monde peut y avoir accès, il y a ici un prof avec interactions et feedbacks, c’est du sur-mesure", explique Pierre Hermant.

►►► À lire aussi : Laurent Gerra, prochainement sur le petit écran dans la peau d’un policier suisse

Il est donc facile de trouver son compte au sein de ce réseau devenu international grâce au système hybride proposé par l’entreprise : des cours en ligne véritablement boostés suite au confinement ainsi que des sessions pratiques pour se mettre véritablement au défi et proposer vos plus beaux clichés. Pour plus d’infos à ce sujet, rendez-vous sur le site de The Photo Academy.