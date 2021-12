De la musique pour Noël : 4 compiles et rééditions à glisser sous le sapin

Noël arrive et il est temps de penser aux cadeaux à offrir à ses proches ! Outre les albums et singles de chants propices à cette période festive, pourquoi ne pas choisir une compilation des tubes d’un artiste qu’affectionne la personne que vous devez combler de cadeaux ?

Il y en a pour tous les goûts musicaux à Noël : James Blunt, Alain Souchon, Nirvana et Francis Cabrel sortent des compilations et rééditions de leurs plus grands succès.

Si au début de sa carrière, James Blunt est perçu comme "le gars qui chante des ballades d’amour et qui se lamente un peu, au fil des années et de ses six albums, il s’est éloigné de ce style" observe Bruno Tummers . Il glisse plutôt vers la variété avec Cold ou Bonfire Heart. Quelques inédits figurent sur cette compilation dont Unstoppable.

Pour la promotion de cette compilation, l’auteur-compositeur-interprète de 47 ans a eu une idée de génie : il a participé aux blind auditions de The Voice en Allemagne, en interprétant le 2e single phare de son premier album… et les 4 coachs se sont retournés.

Ancien militaire britannique, il se lance dans la musique avec un premier album en 2004 et écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires rien que dans son pays natal. Le disque avait été porté par deux tubes incontournables : You’re Beautiful et Goodbye My Lover.

Nouvelle collection comporte aussi un morceau réalisé avec ses fils Ours et Pierre Souchon , Le marin. Ce titre n’étonne pas vraiment : le dandy de la chanson française a souvent chanté la mer dans son répertoire.

En 1971, il sort Je suis un voyageur, un 45 tours qui ne remporte pas de succès mais trois ans plus tard, il se fraie une place sur les devants de la scène grâce à J’ai dix ans. Au cours des premières années de carrière, "il incarne cet homme un peu paumé et mélancolique […] en dehors du star-système" résume Bruno Tummers , au regard de tubes comme Allô maman bobo, Bidon, Ultra moderne solitude, Ballade de Jim,…

Autre grand romantique, Alain Souchon célèbre de son côté 50 ans de carrière avec un triple best off intitulé Nouvelle collection.

© Universal

Nevermind, l’album culte de Nirvana, fête ses 30 ans avec une réédition. La célèbre pochette dénonçait les dérives du capitalisme.

La sortie de ce disque mythique de l’histoire du rock, le deuxième du groupe de Seattle, provoque un raz de marée : il reste l’un des plus vendus au monde avec plus de 30 millions de copies écoulées. Il incarne l’avènement du mouvement grunge sur la scène internationale. Comment ne pas passer à côté du tube Smells Like Teen Spirit, qui a inspiré la jeune génération des années 1990 ? On retrouve aussi Come As You Are, Lithium ou Polly.

Un troisième album, In Utero, sort en 1993 avant un live de légende quelque temps avant le suicide de Kurt Cobain : le passage de Nirvana au MTV Unplugged au cours duquel le groupe reprend en acoustique The Man Who Sold The World de David Bowie.