De la Belgique à la Slovénie : la brioche, pâtisserie tendance des fêtes

Carlo De Pascale était au four et au moulin pour vous détailler toutes les variantes de cette pâtisserie savoureuse et de circonstance en période de fêtes qu'est la brioche dans Le 6-8.

Dinde, canard, airelles, coquilles Saint-Jacques et autres crustacés, bûches de Noël et autres desserts savoureux : Les produits typiques des fêtes ne manquent pas. Et pour accompagner tout cela ? Une brioche ! Mais cette pâtisserie tendance peut être déclinée de différentes façons selon les traditions : alors au boulot, on a du pain sur la planche avec Carlo.

Quelle que soit la variété que vous souhaitez obtenir, dans touts les cas, Carlo De Pascale conseille de pétrir beaucoup la pâte, elle doit devenir très élastique. "Une longue levée la nuit au frais et beaucoup de pétrissage avant" recommande-t-il. Retrouvez la recette classique effectuée par le chroniqueur dans On n'est pas des pigeons.