David Jeanmotte est désormais bien connu de la RTBF. Présent comme chroniqueur dans Le 8/9 et dans Le Grand Cactus notamment, vous le retrouverez dans plusieurs programmes estivaux entre juillet et août.

David Barbet a interrogé David Jeanmotte pour Le 6-8 afin d'en savoir plus sur sa carrière en télévision et sur les émissions que le relooker prépare cet été. Le chroniqueur s'en est allé à une confession étonnante sur un rôle d'une série célèbre qu'il aurait pu endosser.

David Jeanmotte dans une émission avec Sara De Paduwa

David Jeanmotte a failli jouer dans une série mythique des années 1990 - © Tous droits réservés

David Jeanmotte est à la présentation de la nouvelle émission De la suite dans les idées avec Sara De Paduwa diffusée tous les samedis à 18h30 dès le 11 juillet.

Le relooker explique le principe de cette émission de solidarité pour les professions. "Une personne va avoir besoin d'aide, par exemple un food truck qui a été à l'arrêt comme l'émission que j'ai tournée. En l'occurrence, Catherine ne pouvait vendre lors du déconfinement que devant chez elle avec les clients du village. L'intervention qu'on a faite était la suivante : on a revu sa recette, re-designé son food truck financièrement. J'ai travaillé avec des amis : Fabienne lui a refait toute sa carte. Un designer a refait toute la façade de son food truck et on a été trouver le financier et cette personne a même trouvé des emplacements pour qu'elle puisse exploiter son food truck pendant juillet et août et avoir environ 750€ de chiffre d'affaire par jour" dévoile-t-il.

Si vous aussi vous souhaitez obtenir une aide de la part de la RTBF et/ou participer à cet élan de solidarité pour aider d'autres professions dans le besoin, rejoignez le groupe Facebook Déconfinements partagés de la RTBF.

David Jeanmotte rempile également pour une nouvelle saison du Grand Cactus. "L'émission reprend en septembre et mercredi on tourne un nouveau générique. On sera tous ensemble dans celui-ci. On va apporter du nouveau : comme il y a des choses en moins il y aura des choses en plus" précise-t-il.