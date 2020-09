David Blaine réalise son rêve d'enfant et s'envole 7500 m suspendu à des ballons

Dans le post du jour du 6-8, Hugues Hamelynck vous fait part d’une vidéo qui a été vue plus de 6 millions de fois en 24 heures. "Il s’agit d’un homme qui a voulu réaliser un rêve d’enfant."

"Cet homme c’est David Blaine qui avait sans doute vu un film français quand il était enfant le ballon rouge". Pour les plus jeunes d’entres-vous, ce film ne vous dit sans doute rien. Mais il suffit de se reconnecter à autre chose qui a cartonné au cinéma, un dessin animé de Disney avec le papy qui s’envolait avec sa maison "Là-Haut" explique Hugues. Un des plus beaux démarrages de Disney où en quelques minutes, le dessin animé raconte l’histoire de ce vieux monsieur. Et on voit ce monsieur s’envoler avec sa maison et des ballons gonflés à l’hélium.

"David Blaine a réalisé la même chose sauf qu’il n’a pas embarqué sa maison avec lui. Il a gonflé 52 ballons gonflés à l’hélium et s’est envolé dans le désert d’Arizona. La vidéo dure plus de deux heures ou vous pouvez retrouver les préparatifs. "Cela prouve que des rêves d’enfants peuvent se réaliser à l’âge adulte" notera encore Hugues.

Regardez plutôt.