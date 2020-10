Le Dark Kitchen c’est quoi ? Ce concept innovant et singulier est mis sur le gril par Pierre Hermant qui est entré dans cette cuisine si unique et singulière. Un must pour les entreprises qui convient dès lors leurs employés à un networking cocktail pas comme les autres. Un menu surprenant, rempli de saveurs et d’inventivité concocté par notre grand chef du jour : Pierre Hermant.

"Dark Kitchen" : un service de livraison avec cuisine partagée - © Tous droits réservés

FOODIZ, c’est le nom de la boîte qui propose ce concept innovant, ce phénomène de Dark Kitchen.

Au départ on parle d’omnicanal, c’est-à-dire qu’on peut distribuer un produit quel qu’il soit par différents canaux de distribution dont les plus connus : en magasin ou en ligne.

Il y a eu un phénomène qui a pris de l’ampleur, et même avant Covid, où les restaurants pouvaient livrer à domicile. De nombreuses plateformes de livraison ont d’ailleurs assuré ce genre de service comme delivroo, uber Eat, …

L’idée de Dark kitchen, c’est en fait une grande cuisine centrale qui fait de la livraison mais qui fait n’a pas de salle. Donc on est vraiment dans un canal où on ne fait que du digital, que de la livraison.

En fait c’est une vraie cuisine, comme dans un restaurant mais on n’a pas de salle. Par contre, au niveau marketing, foodiz additionnent 8 restaurants virtuels avec notamment le restaurant Japonnais, le saladclub, le Powerroll, … Quand vous commandez un plat japonais, vous pensez commander dans un resto Japonnais, et bien non, c’est la même grande cuisine centrale qui livre.

La spécificité de Foodiz c’est qu’ils couvrent le marché des entreprises, ils ont ouvert leurs livraisons à ce type de marché. Via votre entreprise, vous pouvez ainsi commander dans l’un des restaurants de Foodiz et vous faire livrer. Il y a une grande plateforme sur mesure pour entreprise qui vous donne accès à différents restaurants si ce n’est que derrière c’est une seule et unique cuisine, un unique fournisseur : Foodiz.

Le must du must, la crème des crèmes

Le truc sympa dans le cas du télétravail et, comme votre entreprise peut commander pour vous, c’est que certaines d’entre elles organisent un grand call pour établir une commande pour leurs employés. Foodiz assure ensuite la livraison à chaque personne en même temps ! On parle de milliers de livraisons au même moment pour faire une espèce de networking cocktail tout en ayant tous les employés chez eux. C’est remarquable !