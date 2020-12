Danses de salon : le JT se prête à l’humour en 1966

En présence de Saint-Nicolas, admettant être un très bon danseur dans ses jeunes années, Hugues Hamelynck nous fait part d’une archive de la Sonuma où les danses de salon sont mises à l’honneur. Autant dire qu’en 1966, certains reportages du journal télévisé ne manquaient pas d’originalité.

Retour donc sur le championnat de Belgique de danses de salon organisé à la salle de la Madeleine à Bruxelles par l’Union belge des amateurs de la danse, nous expose le présentateur du reportage. "Musique maestro, please" lance-t-il.

Les premières notes de "(I Can’t Get No) Satisfaction" des Rolling Stones sorti un an plus tôt, en 1965, retentissent et viennent s’immiscer dans le reportage où le présentateur feint s’être trompé d’établissement.

La mise en scène continue avec un court extrait de "Mes Mains sur tes Hanches" d’Adamo découvert la même année. Le présentateur rappelle ensuite le technicien à l’ordre. La musique qui s’ensuit est alors bien plus indiquée à l’événement qui se déroule sous l’œil des caméras. Vous pouvez en juger par vous-même dans l’extrait ci-dessus.

