Dans le monde de Natacha, Emmanuelle, Amandine et Rachel : artisanes créatives et femmes inspirantes

Plus que des créatrices, les quatre femmes épinglées dans le sujet de la chroniqueuse beauté et bien-être sont aussi des artisanes belges dont le savoir-faire mérite l’attention.

Dans Le 6-8, Valérie Kinzounza a décidé de mettre à l’honneur quatre femmes inspirantes et entreprenantes qui gagnent à être connues par leur parcours, leurs créations et leur engagement.

© Capture Instagram

Le parcours de Natacha Cadonici est pour le moins atypique. Elevée par des parents Témoins de Jéhovah, la créatrice de la marque du même nom a baigné dans une éducation stricte et religieuse où la fantaisie n’a pas sa place.

C’est lors d’un Erasmus à Rome qu’elle se frotte pour la première fois à la création de vêtements. C’est le déclic, la machine à coudre commence à tourner et ne s’est plus arrêtée depuis.

Natacha Cadonici, ce sont des pièces "qui manquent dans la garde-robe de chaque femme", selon les dires de sa créatrice. "Ce sont des vêtements ni trop classiques, ni trop habillés. Des pièces sobres aux coupes graphiques, toujours avec ce petit "twist" qui va faire la différence. Ce sont des pièces qu’on ne va pas voir ailleurs", indique Valérie.

La marque 100% made in Belgium est également engagée et certifiée durable. Les tissus sont ainsi écoresponsables ou recyclés à partir des chutes de maisons de haute couture. "Natacha veut aussi éviter la surproduction. Elle va donc arrêter de travailler par collections, mais bien par créations pour permettre aussi d’avoir des coûts plus avantageux pour ses clientes", renseigne la chroniqueuse.

Pour découvrir ses créations et ses toutes nouvelles pièces pour homme, c’est par ici.