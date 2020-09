Daniela Prépeliuc, nouvelle ambassadrice des 100 km de CAP48

Grâce à la possibilité de répartir les 100km en 21 jours, le défi est rendu accessible à tous : chacun peut déterminer l’intensité et la difficulté de son challenge. L’application OuiMoveUp permettra quant à elle d’enregistrer les déplacements et de réaliser les actions bonus.

Le traditionnel défi de la RTBF au profit de CAP48 s’ouvre au grand public et prend une tournure digitale. Cette année, il sera donc possible de marcher ou courir séparés mais connectés ! En 21 jours, les participants devront parcourir 100km, en une ou plusieurs fois. Pour cela, ils devront marcher, courir ou réaliser des actions bonus proposées par des personnalités RTBF.

Malgré une période compliquée, il ne faut pas oublier de soutenir cap 48. Alors, on enfile ses baskets et on relève le défi en participant aux 100 km de CAP48 !

Daniela Prépeliuc rejoint l’aventure

Daniela Prépeliuc, nouvelle ambassadrice des 100 km de CAP 48 - © Tous droits réservés

Daniela Prépeliuc qui anime contacts sur la une et la météo pour la RTBF est la nouvelle ambassadrice de l’événement. Elle en prend les commandes, elle incarne cette action et nous en rappelle le principe dans son témoignage.

Parce que chaque don compte !

Pour les 100 kms de Cap 48, le principe est de récolter 200 euros en amont de l’événement afin de pouvoir participer à l' aventure. Vous vous inscrivez, vous récoltez la somme minimum de 200 euros et là à partir du 21 septembre – durant 21 jours vous pouvez engranger les 100 kms à votre rythme.

Alors, bien évidemment le but est de récolter de l’argent et bien souvent, à cet égard, on s’interroge sur la destination et la finalité de ces dons. Ceux-ci permettent véritablement d’aider à améliorer les conditions de vie et les traitements pour les personnes atteintes d’un handicap, c’est le but de cap 48. Ici, les dons seront destinés aux personnes souffrantes de polyarthrite.

C’est une maladie qui ne guérit pas, ça vous tombe dessus comme ça !

Profitez des 60% de déduction fiscale (au lieu des 45% habituels) pour tout don à partir de 40€! En 2020, un don de 120€ par exemple, ne vous coûte en réalité que 48€.

En s’inscrivant à l’événement, les participants s’engagent à récolter au moins 200€ via la plateforme de crowdfunding de CAP48. Les montants récoltés permettront de financer le projet de recherche médicale de CAP48 sur la polyarthrite. Cette maladie dégénérative du système immunitaire affecte les articulations, rendant les gestes du quotidien douloureux et la pratique d’un sport souvent impossible.

"L’objectif est d’aider les malades à vivre un petit peu mieux et que les chercheurs puissent alors trouver un remède pour guérir ces nombreuses personnes" comme le souligne Daniela.