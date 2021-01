Daniel Balavoine nous a quittés il y a 35 ans : hommage avec ce passage à la RTBF

Hugues Hamelynck a donc tenu à rendre hommage à l'auteur-compositeur-interprète, 35 ans après son décès, avec une séquence de son passage dans l'émission de la RTBF Plein Jeu, présentée par Arlette Vincent, bien connue aussi pour être la présentatrice historique du Jardin Extraordinaire.

Comme un symbole, Daniel Balavoine y chante en 1982 Vivre ou survivre, titre phare de son album Vendeurs de larmes, sorti la même année. "Quand on connait le parcours après on ne peut avoir que des frissons et beaucoup d'émotion en entendant cette chanson" déclare d'ailleurs Sara De Paduwa.