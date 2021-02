Daniel Balavoine en duo avec Johnny dans un coffret collector, à l'occasion des 35 ans de sa disparition

Parmi ces nombreuses sorties, le livre "Le Chanteur", petite bible recoupant l’intégrale des textes de l’artiste : "Parce que Balavoine était non seulement compositeur, mais également auteur de tous ses titres", souligne Bruno Tummers.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’en plus de ce bouquin collector, vous est désormais proposé le coffret intégral des albums studio et live, contenant de nombreux bonus encore inédits : "On y retrouve des maquettes qui ont été récupérées dans les caves et qui n’étais jamais sorties", ajoute le chroniqueur musical.