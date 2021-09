Daniel Auteuil sort son 1er album… et c’est une très bonne surprise

Il a aussi sorti des 45 tours dans les années 1980 et certains s’étaient même bien vendus. Mais à cette époque, il explose surtout au cinéma, dans Jean de Florette. Il doit dès lors laisser tomber la musique.

En résulte notamment en single la plage-titre de l’album Si vous m’aviez connu, dont le clip a été réalisé avec la participation de Fanny Ardant, avec qui il a joué récemment dans La belle époque de Nicolas Bedos.

"C’est un album de haut vol parce que vous avez des poèmes d’une qualité textuelle assez dense et l’univers pop rock est pas loin de celui d’Étienne Daho, et puis vous avez un Daniel Autueil très diseur comme Depardieu l’a fait il y a quelques années avec les chansons de Barbara. Il est entre la récitation et le chant : il sait le faire en tant qu’interprète" analyse Bruno Tummers.

Ce disque sera présenté sur scène et devrait parfaitement s’adapter en live ajoute le chroniqueur.