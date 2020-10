Un cadre acoustique et décoratif, c'est ce que propose la société Phonotech . Pierre Hermant nous invite à découvrir cette innovation d'exception : le cadre DABSO qui est désormais accessible à tous et qui nous permet de réguler résonances et échos excessifs ici et partout ailleurs.

"Dabso" : un cadre 100% personnalisable pour réguler l'acoustique de votre intérieur - © Tous droits réservés

Il y a peu, notre chroniqueur nous parlait de la société Phonotech : la société d'un jeune entrepreneur; Guillaume Piront.

Ce dernier fabrique des panneaux d’isolation acoustique pour isoler les toitures, des cloisons et des plafonds. D'excellentes barrières sonores pour stopper la diffusion du bruit d’un pièce à une autre.

Pour grandir, une société doit innover, se diversifier ou s’internationaliser. Notre jeune entrepreneur a non seulement innové mais il s’est aussi diversifié. Il vendait exclusivement aux entreprises, il a cependant décidé de s'étendre aux particuliers avec une société innovante.

Au-delà du cadre

On a tous des cadres en guise de déco chez soi, jusque là, rien de bien particulier sous leur apparence sauf que l'idée est la suivante : la société créé des cadres qui peuvent isoler une pièce, pour éviter le bruit d'écho, les résonances, pour améliorer l'acoustique.

Tout un concept !

C'est une application mise à disposition de tout un chacun, on claque dans nos mains et calcule ainsi l'acoustique de la pièce. La société peut alors estimer s'il est besoin de panneaux sonores, ils évaluent combien et nous indiquent où les disposer selon le volume de la pièce. Il suffit alors, sur ces cadres, de changer à volonté les images, de varier les plaisirs. On peut ainsi imprimer nos clichés illustratifs, choisir la taille souhaitée ou encore imprimer des photos thématiques proposées par Dabso.

Toujours rien d'exceptionnel direz-vous sauf que, ces photos, ces cadres absorbent le son ! C'est incroyable. Et le bonus réside dans le fait que cette technologie soit accessible à tous particuliers, un vrai plus.

Phonotech a donc créé " DABSO " : un cadre acoustique 100% personnalisable capable d’absorber le son et de solutionner les problèmes de résonances et d’échos dans diverses pièces, chez soi, au restaurant, dans les bureaux, etc.

Le silence parfois ça fait du bien

Au resto, on apprécie volontiers de ne pas être dans la cohue sonore mais aussi chez soi, on apprécie un peu de quiétude. En raison du télétravail, on peut recourir ainsi à ce service pour optimiser la qualité sonore d'une pièce qui doit soudainement faire office de bureau. On absorbe alors le surplus de son, de bruit, on maîtrise l' acoustique, c'est exceptionnel !

De l'innovation encore et toujours

Le test sonore proposé en ligne va vous aider à analyser votre environnement sonore.

Sur le site internet, le client peut effectuer 6 tests acoustiques. Vous testez ainsi l’acoustique de la pièce en " clappant dans ses mains".

Vous pouvez procéder en 4 étapes : vous mesurez votre acoustique intérieure, vous choisissez les dimensions de votre cadre, vous sélectionnez votre image et vous vous faites livrer le cadre.

Une innovation qui fait du bien !

www.dabso.be