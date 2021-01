Cyril Hanouna prochain président de la France ? Une BD envisage l'improbable scénario

Mathieu Van Overstraeten rappelle que Coluche s'était présenté aux présidentielles de 1980 et qu'un tel événement pourrait se produire dans un futur proche : "D'après la BD Le Président, cela pourrait arriver très rapidement puisque les gens voient de plus en plus la politique comme un divertissement".

L'exemple le plus frappant est sans conteste celui du toujours actuel président des États-Unis, Donald Trump, qui avait présenté une émission de téléréalité. Même constat pour l'acteur et satiriste Volodymyr Zelensky, qui s'est fait réellement élire président de l'Ukraine après avoir interprété le président pendant des années dans la série télévisée Serviteur du peuple.

Sachant qu'Emmanuel Macron fait constamment l'objet de critiques sur sa politique, il pourrait céder sa place lors des prochaines présidentielles en 2022, et dans la même optique que les présidents précités, "cette BD imagine que Cyril Hanouna pourrait être un candidat sérieux à la présidentielle".