Curcuma, cannelle et safran : découvrez les nombreux bienfaits de ces "super épices"

Ce matin dans Le 6-8, notre nutritionniste Chantal van der Brempt consacrait une seconde chronique aux nouvelles tendances alimentaires. Place aux "super épices" que sont le curcuma, la cannelle et le safran.

Le curcuma est considéré par beaucoup comme l’épice la plus puissante de la planète pour combattre et potentiellement inverser les maladies. Si la liste des vertus est longue, la plus connue est son effet anti-inflammatoire. Elle soulage également les troubles digestifs.

Le curcuma existe sous différentes formes : racine, poudre, comprimés, gélules, huiles essentielles, etc. "De manière générale, on conseille encore de choisir la poudre, car elle est facile d’usage. C’est aussi l’une des formes les moins transformées de la racine de départ", avance la chroniqueuse.

Comment la cuisiner ?

Dans la tradition indienne, il est de coutume de mélanger plusieurs épices. Le curcuma ne fait pas exception puisqu’il est préférable de l’associer avec du poivre noir et à un peu de matière grasse, cette dernière permettant aussi à l’épice d’être mieux assimilée par l’organisme. Ses propriétés sont ainsi multipliées par 1000, disent certains : "Le conseil est d’incorporer une dose de poivre pour 9 doses de curcuma", ajoute-t-elle.

Concentré de bienfaits, le Golden Milk est une boisson au lait et huile de coco, curcuma et poivre. Le miel au curcuma, appelé miel d’or, est lui aussi une véritable panacée. Pour soulager les inflammations, on considère qu’il faut prendre 3 g de curcuma, 3 fois par jour.