Covid-19 : des personnages de South Park remplissent un stade de foot à Denver

Dans le post du jour du 6/8, Hugues Hamelynck nous emmène à Denver et plus précisément au stade de football américain des Broncos de Denver.

"Avec l’épidémie de covid-19, les sportifs ont pris l’habitude de jouer à huis clos dans des stades quasi déserts. Mais les mesures sanitaires n’empêchent pas d’avoir de bonnes idées comme le montre cette vidéo qui circule sur le net" commente Hugues.

C'est un public original qui a pris place dans les tribunes : le stade a été rempli de 1.800 personnages en carton issus de l’univers de la série animée South Park.

"Un super plan de communication puisque les deux dessinateur de South Park sont des fans de ce club de foot, que la série se déroule à Denver et puis parce que dans quelques jours va sortir un épisode de plus d'une heure consacré à la crise de Coronavirus et à mon avis Donald Trump va déguster dans cette épisode. C'est une jolie façon pour démarrer la 24ème saison" ajoute encore Hugues Hamelynck.

Regardez plutôt cette vidéo !