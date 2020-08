Coronavirus : voici l'impact sur les jobs étudiants par rapport à 2019

© Getty Images/iStockphoto

Le Secrétariat social UCM a dénombré les heures de travail étudiant au mois de juillet parmi ses entreprises clientes en comparant avec celles de juillet 2019, pour ces mêmes entreprises. "On a une baisse très importante de 22,5 %" déplore Thierry Evens.

Ce chiffre est confirmé par diverses agences d'intérim. Cela signifie qu'en moyenne, un étudiant sur quatre n'a pas trouvé de travail au mois de juillet 2020.

Ce chiffre dépend des secteurs. Dans les magasins d'alimentation par exemple, la situation est complètement normale, que ce soit dans les grandes distributions ou les supérettes.

Par contre, ce n'est pas le cas du commerce non alimentaire, de l'HoReCa et de l'événementiel, des secteurs qui souffrent déjà depuis le début de la crise.

D'habitude, les commerçants engagent des étudiants en renfort pendant les soldes qui courent tout l'été. Mais il n'y a pas de clients, les commerces n'emploient donc pas plus cet été, tout comme les restaurateurs qui ont une clientèle de 2/3 en-dessous de la normale selon l'UCM. On ne parle même pas de l'événementiel, "un des gros pourvoyeurs d'étudiants" comme pour les festivals et les concerts, ou encore les traiteurs pour les mariages et fêtes de famille. "C'est la catastrophe. Tout est complètement à l'arrêt".