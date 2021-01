Coronavirus : les fans de films de zombies seraient mieux armés pour vaincre la pandémie

Le cinéma a soufflé ses 125 bougies fin novembre 2020 . Depuis, le 7ème art s’est développé, multipliant les genres à l’écran et influençant lui-même la société. La pandémie de covid-19 de 2020 et 2021 n'y fait pas exception. Un constat a de fait été observé entre cette crise et le cinéma par des scientifiques : et si les fans de films de zombies avaient la solution pour contrer le coronavirus et ses conséquences ? Nicolas Buytaers s’est penché sur la question.

Si la question prête à sourire, il s’agit d’une étude américaine sérieuse puisqu’elle a été menée par l’Université de Pennsylvanie, publiée dans la revue Personality and Individual Differences. Elle s’intitule Pandemic practice : Horror fans and morbidly curious individuals are more psychologically resilient during the COVID-19 pandemic.

Coltan Scrivner, doctorant à l’Université de Chicago et spécialiste de psychologie de l’horreur a mené cette étude qui a interrogé 310 personnes, fans de films de zombies. Ce psychologue part du constat que les films de zombies racontent des pandémies dans lesquelles les héros appliquent des gestes barrières face à ces personnes infectées, car la cause est bien souvent une contamination par un virus. Ils fuient ou s’isolent et cherchent "tant bien que mal un vaccin pour éradiquer ce virus".