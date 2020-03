Coronavirus: les conseils à suivre pour un télétravail optimal

S'il s'est de plus en plus instauré dans la société, le travail à domicile reste une nouveauté pour beaucoup de métiers. Il est désormais vivement recommandé suite à l'épidémie du Covid-19. Il reste cependant difficile à appliquer pour certains métiers, notamment manuels, ou pour d'autres qui ont toujours été habitués à travailler à leur bureau.

Le matériel indispensable

Businessman sitting at his desk and using laptop in the office - © Kerkez - Getty Images/iStockphoto

La première nécessité du travail à domicile concerne le matériel. Veillez à avoir votre ordinateur, votre mobile, vos dossiers, voire votre IPad comme outils de travail. La technologie offre aujourd'hui la possibilité d'effectuer du travail et des réunions à distance, saisissons cette chance. Pierre Hermant pointe ainsi deux logiciels incontournables : Slack et Teams.

"Slack est un logiciel qui permet de pouvoir avoir une chaîne pour travailler conjointement sur un même projet" résume-t-il. Il ajoute : "On peut passer d'une chaîne à l'autre si on est en train de travailler sur plusieurs projets". Ce logiciel vous permet donc de travailler sur différents documents en même temps que vos collègues.

Teams, fait partie de la licence Office. "Si vous avez Microsoft 365 vous l'avez automatiquement" indique le chroniqueur.

Ce logiciel, ayant intégré les fonctions de Skype, vous permet une interactivité constante avec vos collègues et de participer à des réunions en vidéo qui peuvent compter jusqu'à 50 personnes. "Il y a moyen d'avoir du chat, on peut même échanger sur son smartphone si on fait une promenade pour s'aérer en même temps. On peut faire des conférences avec des personnes en mettant par exemple un document Word sur lequel on commente et on échange. Vous pouvez aussi faire un Power Point. C'est collaborer avec les autres en direct sur différents documents comme si vous étiez dans la même pièce" détaille Pierre.