Conseils et astuces pour lutter contre la chute des cheveux

La perte de cheveux, c’est quelque chose qui peut être très stressant et qui concerne plus de gens qu’on ne le pense.

Les cheveux sont, pour les hommes et tout particulièrement pour les femmes, un véritable atout de séduction. Pour qu’ils soient beaux, ils doivent être en bonne santé. Sinon, on peut avoir des cheveux ternes, qui manquent de vitalité, de souplesse, des cheveux cassants, fragiles ou pire, des cheveux qui tombent.

La chute des cheveux, un problème à prendre à la racine

Les cheveux, ça fonctionne comment ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que nos cheveux, tout comme nos poils, ils poussent en permanence tout au long de notre vie et forcément, à un moment donné, ils tombent. En fait, les cheveux tombent quand les cheveux qui poussent et ceux qui ont arrêté leur croissance se touchent. Le processus est simple : les nouvelles mèches vont pousser les anciennes qui vont alors tomber.

On perd tous des cheveux tous les jours, et parfois même sans nous en rendre compte. Pour vous donner une idée : on a environ 100 000 à 150 000 cheveux et on en perd en moyenne une centaine par jour. C’est une quantité normale, d’autant que pendant ce temps-là, les cheveux continuent de pousser (d'environ un centimètre par mois). Par contre, si on perd plus que ce “baromètre” des 100 cheveux par jour, là il faut être vigilant.

Qu’est-ce qui peut expliquer une plus grande perte de cheveux?

Outre l’âge, il y a plein de facteurs extérieurs qui influencent la santé de nos cheveux:

1/ Les colorations, les brushings à répétition et les différents outils de coiffage fragilisent inévitablement le cheveu

2/ La nature des cheveux : ils ne tombent pas de la même façon s'ils sont fins ou épais. Plus on a les cheveux fins, plus ils tombent facilement.

3/ Le stress et la fatigue : ils peuvent freiner la pousse du cheveu ou accélérer sa chute. C'est dû à certaines hormones, auxquelles certains cuirs chevelus vont être plus réceptifs.

4/ Les changements de saisons : ça joue beaucoup, surtout pour les saisons comme le printemps et l'automne qui favorisent la chute de cheveux. En automne, les cheveux peuvent tomber 2 à 4 fois plus que d'habitude. Pourquoi ? Parce que davantage de cheveux arrivent en fin de vie en septembre/octobre. Par contre, l’été est la période durant laquelle le cheveu pousse le plus vite parce que la chaleur et le soleil augmentent leur croissance.

5/ Les facteurs hormonaux : pendant ou en fin de grossesse, par exemple, il est courant de perdre plus de cheveux que d'habitude.

6/ Des carences en vitamines et en fer

7/ Une mauvaise alimentation : une nourriture trop grasse peut avoir un impact. On sait que le cholesterol notamment favorise la perte des cheveux.