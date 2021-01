Le conseil d'époque pour lutter contre la gueule de bois : en 1969 c'était aussi le succès Belge "Daydream"

On remonte le temps comme tous les jours dans le 6/8 avec les archives de la Sonuma. Direction 1969, les libérations sexuelles, les hippies, il y a un groupe qui cartonne aux quatre coins du monde et qui plus Belge même si très peu d’entre nous le savons Wallace Collection et leur morceau Daydream que vous pourrez redécouvrir ci-dessous dans une version française.

En 1969, l’émission Féminin Présent vous recommande de façon didactique, deux trois petits trucs et astuces, pour lutter contre la gueule de bois. Carlo De Pascale : "aujourd’hui on est plutôt dans la prévention ne buvez pas, ne buvez pas."

S’il est vrai que l’on termine l’année qu’une seule fois par an, il vaut mieux éviter de la commencer en roulant sous la table. Alors 1er conseil, Si vous voulez être frais à l’arrivée commencez par l’être au départ. C’est votre meilleure garantie d’effectuer le parcours dans les meilleures conditions.

Pour mieux supporter ces petits verres : En 1969, il existait un truc : mettez au freezer de l’huile d’olive parfumée, attendez qu’elle se solidifie puis tartiner la sur une tranche de pain.

Pourquoi ? Parce que l’huile d’Olive recommandée par les médecins est un stimulant des sécrétions biliaire et tapisse les parois des tubes digestifs diminuant ainsi l’absorption de l’alcool. Ainsi cette tranche de pain que vous mangerez tout au long de la journée qu’il est tout au temps de consommer à jeun des boissons alcoolisées. Evitez les mélanges !