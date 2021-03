Connaissez-vous Lizzy ? : le chat qui s’incruste dans le film « Maman, j’ai raté l’avion »

Lizzy nom de scène OwlKitty est un chat star de deux ans qui a la particularité d’avoir déjà tourné dans pas mal de films tel que Dirty Dancing, E.T, Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Titanic, … Nous vous le présentons dans un autre film bien connu Maman, j’ai raté l’avion. Souvenez-vous, Kevin McCallister le petit garçon se retrouve seul à la maison mais au bout d’un moment il s’aperçoit que le silence est rompu et qu'une présence animale le surveille. " Un chat apparaît effectivement à plusieurs reprises dans le film et c’est là toute la magie du cinéma " ajoute Sarah. Car OwlKitty (Lizzy) n’est absolument pas dans les images originales mais inséré après avoir tourné les scènes avec un fond vert pour pouvoir par la suite les incruster dans le film. " Techniquement c’est du travail et c’est tout simplement très bien fait car on a s’y croirait " note encore Hugues Hamelynck.

Si vous voulez découvrir l’univers de OwlKitty sur Instagram rendez-vous Ici.

Pour la petite anecdote le réalisateur de ces petites scènes est français, et lorsque nous l’avions diffusé dans le 6/8 pour la première fois, nous l’avions tagué et nous à remercier un peu plus tard car il vit à Los Angeles.

