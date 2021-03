Connaissez-vous "De Mol", cette émission de divertissement qui fait un véritable carton en Flandre ?

Concept créé en Flandre en 1998, l’émission est reconduite en 2000 et 2003 avant de revenir annuellement sur les écrans depuis 2016. "Audimat ? Entre 1,1 million et 1,6 million de téléspectateurs en moyenne. C’est vraiment hallucinant. Depuis dimanche, tout le monde ne parle que de ça", s’exclame Gilles avant d’ajouter : "En parts de marché, 53,5% des 18-44 ans ont regardé cette émission". "C’est la cible rêvée des chaînes de télé", note également Sara.

"De Mol", ou "La taupe" en français, c’est ce jeu qui passionne des centaines de milliers de Flamands depuis plusieurs années maintenant. Dans Le 6/8, Gilles Delvaulx nous en dit un peu plus sur ce véritable phénomène télévisé.

"Le but de la taupe est de saboter les épreuves, tout en restant subtile pour ne pas être dévoilée ", continue-t-il. Catapultés dans un autre pays, les candidats sont soumis à toute une série d’épreuves physiques et mentales à réussir ensemble , chaque épreuve leur permettant de récolter une certaine somme.

C’est génial parce que c’est un mix entre Fort Boyard, Koh Lanta et le jeu de société Loup-Garou

Dans cette émission de divertissement, une taupe , qui va tenter de saboter le jeu , se cache parmi les dix candidats en lice. Ceux-ci tenteront de découvrir qui est cette taupe au fil des semaines. Mais chaque dimanche, un candidat est éliminé. Le vainqueur empoche entre 20.000 et 35.000€ .

Le programme est avant tout très divertissant, selon Gilles. Les moyens de production sont, quant à eux, relativement conséquents. Le suspense s’immisce également dans les chaumières et les téléspectateurs pris au jeu, car ils ne sont pas mis dans la confidence, ils n’en savent pas plus que les candidats.

"Qui est la taupe ? C’est fou parce qu’il plein de sites, forums ou chatrooms où on discute des indices pour essayer de découvrir qui est la taupe. Sans parler des réseaux sociaux", renseigne le chroniqueur.

Un engouement qui semble d’ailleurs plutôt "nordique" puisque les Pays-Bas se sont emparés du concept et dévoile aujourd’hui la 21e saison du programme : "Ce qui est complètement dingue, c’est qu’il y a eu une version francophone en France en 2015 sur M6. Ils ont fait une saison, et ça a visiblement moyennement marché puisque personne ne s’en souvient. En Flandre, on ne parle que de ça", ajoute-t-il.

"Ça pourrait se retenter chez nous, car le succès d’une émission dépend de plein de paramètres. Mais c’est impressionnant, parce que même les images, on dirait vraiment une série télé", conclut Hugues.