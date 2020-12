Connaissez-vous bien Marcel Marlier, le créateur de la célèbre "Martine" ?

Lorsque "Tintin" est évoqué, le nom d’Hergé y est souvent associé. Le nom de "Martine", série bien belge de livres pour enfants ayant accompagné de nombreuses petites filles depuis les années 50, lui, se suffit presque à lui-même. Pourtant, son créateur, le dessinateur Marcel Marlier décédé en 2011, ne manque pas de talent. Il pourrait d’ailleurs être considéré comme l’un des plus grands artistes belges du siècle dernier.

Dans sa chronique historique du jour dans Le 6/8, Eddy Przybylsky se penche sur le parcours souvent méconnu de Marcel Marlier. Originaire d’Herseaux, près de Mouscron, l’illustrateur est né en 1930. Il vivra du côté de Froyennes, à côté de Tournai. Talent précoce et issu d’un milieu profondément catholique, c’est le curé de la paroisse qui persuadera ses parents de l’inscrire aux cours d’art décoratif de Saint-Luc à Tournai. A 20 ans, il est engagé par les éditions Castermans qui siégeaient un plus loin dans la ville et qui avait pour habitude de venir piocher de jeunes dessinateurs de Saint-Luc afin d’illustrer leurs livres destinés à la jeunesse.

La naissance de "Martine"

En 1953, il devient professeur là où il a étudié et continue de collaborer pour Castermans en illustrant des romans d’Alexandre Dumas ou de la Comtesse de Ségur. Un an plus tard, Gilbert Delahaye, typographe et poète à ses heures perdues, remet un récit mettant en vedette une petite fille prénommée Colette. Castermans n’est pas convaincu du prénom qui sera directement changé en "Martine", car plus accrocheur à l’époque. Le récit a besoin de dessins et Marcel Marlier est directement appelé à collaborer. Les deux hommes ne s’étaient jusqu’alors pas encore rencontrés.

Après avoir testé un style de dessin s’apparentant plus à ceux de Disney, Marlier constate que c’est sa "patte", telle que nous la connaissons qui émerveille davantage les enfants. Ce ne sera que lors du 3e album que Delahaye et Marlier se rencontreront. Ensemble, ils réaliseront 47 albums jusqu’à la mort du scénariste en 1997. C’est le fils de Marlier qui reprendra le flambeau à l’écriture. Sur fond de carnaval de Venise, "Le prince mystérieux" clôturera en 2010 le 60e album des aventures de Martine.