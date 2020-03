Confinement: une vidéo vaut mieux qu'un long discours

Vous avez probablement déjà croisé cette vidéo sur les réseaux sociaux, Tom Salbeth a choisi de la montrer dans la séquence post du jour du 6-8 pour inviter les Belges à suivre les mesures prises par le gouvernement.

Depuis ce 18 mars à midi, le confinement a été instauré pour endiguer la propagation du coronavirus. Une mesure que vous devez respecter sous peine de contaminer ou d'être contaminé par le Covid-19 mais aussi sous peine d'amendes salées si vous n'obtempérez pas aux injonctions policières.

Les réseaux sociaux peuvent aujourd'hui être la clé pour une prise de conscience collective malgré les différents appels des gouvernements, des experts et des médecins qui ne sont parfois pas bien passés chez une part de la population.

Tom Salbeth indique ainsi que cette vidéo, mettant en scène des images d'allumettes réalisées par un artiste de graphisme 3D, "permet très bien de comprendre la situation dans laquelle on est".

Il décrit : "On peut être porteur du coronavirus et ne pas exprimer de symptômes. On comprend très bien qu'il suffit d'une personne qui s'écarte et c'est toute une chaîne qui n'est pas contaminée. Cela illustre bien toute l'importance des mesures et des précautions qu'on prend ces jours-ci et des efforts à fournir dans les prochains jours". Une image vaut souvent mieux qu'un long discours.

On ne le dira donc jamais assez, restez chez vous !