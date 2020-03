Confinement: suivez les initiatives musicales des artistes sur leurs réseaux sociaux

Bruno pointe encore une autre initiative dans les artistes de l'Hexagone : "-M- a fait un concert à domicile aussi avec un de ses amis, l'acteur Pierre Richard qui déclame des poèmes et entre ceux-ci, il chante ses chansons et les rattache au poème".

On retrouve notamment Jean-Louis Aubert "qui a donné un concert d'une heure et demie dans son salon " mais aussi Francis Cabrel . Ce dernier "poste chaque jour sur le site internet de sa fille, Baboo music, une chanson de son répertoire. Il le fait après qu'on ait tous applaudi le personnel soignant à 20 heures".

Les Belges aussi ne manquent pas d'imagination

En Belgique aussi les artistes se mobilisent sur leurs réseaux sociaux pour proposer du contenu exclusif à leurs fans et égayer leurs journées de confinement. Bruno Tummers déclare ainsi que Marka a donné un concert dans son salon. Le musicien et chanteur bruxellois a même repris deux tubes de ses enfants, Angèle et Roméo Elvis et promet déjà un deuxième rendez-vous le 21 mars.

Enfin, "Henri PFR fait carrément appel à tous les internautes pour bâtir un morceau" rappelle Bruno. Il décrit ce projet totalement inédit : "Vous savez faire de la musique chez vous, des percussions sur votre table, sur un seau, sur n'importe quoi. Vous envoyez la vidéo à Henri PFR et il va en faire un morceau, Lockdown music". Voici l'adresse mail de contact pour transmettre votre extrait musical : lockdownmusic@henripfr.com

Autre DJ belge, Kid Noize, propose aussi du contenu exclusif sur ses réseaux sociaux avec des DJ sets et un rendez-vous questions-réponses.