Confinement: quelles sont les mesures économiques prises pour les indépendants et les PME?

Thierry Evens, porte parole de l'Union des Classes Moyennes nous éclaire sur les questions principales qui sont parvenues à l'UCM suite au confinement recommandé aux indépendants et PME face au coronavirus dans le 6-8. Thierry rappelle que face à la crise sanitaire qui secoue le monde entier, en Belgique, des mesures de confinement ont été prises et ralentissent le travail voire l'arrêtent pour de nombreux indépendants et PME : "Les restaurants, les cafés, les magasins non alimentaires, tout ce qui est lié au sport et à la culture est interdit et par rebond il y a des tas de gens qui ne peuvent pas travailler: les kinés, les dentistes, dans les garages, dans la construction ils ne peuvent plus que faire des choses urgentes ou alors dans des conditions de sécurité extrêmement strictes".

Ces mesures entraîneront "des pertes de revenus et des situations difficiles pour beaucoup de gens" selon le porte-parole de l'UCM. "Les plus touchés seront les indépendants et les chefs de PME qui sont à l'arrêt" ajoute-t-il. L'UCM et les différents gouvernements du pays ont donc pris des mesures pour limiter leurs pertes financières. Le chômage temporaire a été instauré pour les entreprises avec le gels de certaines taxes : paiements ONSS, de TVA et de précompte professionnel. Malgré tout, les dépenses privées continuent comme les prêts, les loyers, les dépenses personnelles et les frais d'énergie. La première solution pour les payer c'est le crédit à court terme d'après Thierry Evens. "Mais généralement ils sont difficiles à obtenir et coûtent très cher, autour de 10% de taux d'intérêt parce que ce sont des prêts à risques" déclare-t-il. Cependant, au vu de la situation exceptionnelle, l'UCM est "en cours de discussion avec les banques pour qu'elles facilitent ces prêts et les donnent à des taux plus avantageux". Il poursuit : "Il y a aussi un soutien des pouvoirs publics via les sociétés de financement, la Sowalfin notamment en Wallonie".

Dans l'immédiateté de la situation sanitaire et économique, une décision très importante a été prise par le gouvernement fédéral suite à une idée de l'UCM pour les indépendants annonce Thierry Evens : Ils ont droit maintenant au droit passerelle, une sorte de chômage pour les indépendants. Thierry explique concrètement en quoi consiste ce droit passerelle, un droit octroyé "quand on cesse définitivement son activité pour force majeure" pour faillite ou problème de santé d'une durée d'une année maximum. Il affirme : "On a utilisé ce droit de passerelle pour donner un véritable droit au chômage aux indépendants. À savoir ceux qui ne peuvent pas travailler parce que soit il y a une interdiction, soit ils n'ont plus de clients, et qu'il n'y a donc plus de raison de travailler". La condition et la somme octroyée sont les suivantes : "Si les indépendants cessent leur activité pendant au minimum sept jours, ils ont droit à demander cette indemnité qui est d'un montant de 1291 euros pour un isolé, 1614 euros pour un chef de ménage si on a quelqu'un à charge. C'est évidemment au prorata de la période de fermeture. Si c'est deux mois, vous faites fois deux, si c'est trois semaines, trois quart".

D'autres mesures économiques ont été prises par les gouvernements régionaux. Ainsi, "la Région wallonne a décidé d'accorder 5000 euros à toutes les entreprises et indépendants qui sont obligés de fermer. Il y a un montant de 2500 euros dans les cas de fermeture partielle, pour les coiffeurs par exemple. La Région bruxelloise a aussi décidé d'une aide à ce niveau mais on n'a pas encore le montant". Ce dernier devrait néanmoins tourner aux alentours des 4000-5000 euros. Une autre mesure pourrait bientôt être prise, celle du gel des prix hypothécaires. Thierry Evens assure : "Il y a des négociations pour le moment avec les banques sur le fait d'accorder une série de facilités de paiement sur les prêts professionnels mais ce qu'on voudrait aussi c'est que les banques se mouillent et suspendent les prêts des crédits hypothécaires. Cela semble énorme mais l'Italie le fait, il y a moyen. Il y a 3 millions deux cent mille prêts pour le moment, qui sont en cours de remboursement donc cela réinjecterait dans l'économie un montant extrêmement important". Enfin, le chroniqueur met en garde sur les conséquences boursières de cette crise sanitaire et d'ores et déjà économique puisque les bourses "sont en plein décrochage". Si vous avez d'autres questions au sujet de votre activité en tant qu'indépendant ou gérant de PME, rendez-vous sur le site web de l'UCM ou téléphonez au 081/320.705