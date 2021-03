Confinement : préservez les bonnes habitudes de vos animaux de compagnie

Les humains ont de plus en plus de mal à rester en place avec le confinement mais nos compagnons à quatre pattes aussi. Bénédicte Flament vous donne ses astuces de vétérinaire pour préserver leur bien-être.

Détrompez-vous si vous pensez qu’entourer au quotidien votre animal de compagnie est totalement bénéfique pour lui qui craint pourtant la solitude : le changement d’habitudes peut en effet le perturber. "On va essayer de respecter au long de la journée un certain rituel et des habitudes que l’on a mises en place" propose dès lors la vétérinaire puisqu’il est surtout important de préserver les besoins essentiels de l’animal . Si le chat et le chien peuvent peut-être plus facilement s’adapter à la présence continue de leur maître, d’autres animaux de compagnie comme les rongeurs, en général des animaux nocturnes , pourraient souffrir des bruits occasionnés par les humains dans la maison ou des sollicitations incessantes des enfants.

Depuis mars 2020, il y a des périodes où toute la famille reste à la maison et puis d’autres où les enfants retournent sur les bancs de l’école et les parents reprennent le chemin de leur bureau. Les animaux perdent ainsi "un petit peu leurs repères" observe Bénédicte Flament .

Autre embarras que peut causer une présence humaine accrue au domicile : l’augmentation du risque d’accidents. "Au plus le temps d’interactivité entre les enfants et les chiens et les chats est longue, au plus la probabilité d’avoir des accidents domestiques augmente aussi. C’est quelque chose qu’on a réellement observé" affirme la chroniqueuse et vétérinaire. Une fois encore, les parents doivent rester vigilants : on pense que l’animal est habitué aux enfants depuis le temps qu’il vit à côté d’eux et on baisse souvent la garde : c’est à cet instant "que les accidents arrivent parce qu’on n’est pas suffisamment attentif". L’animal conserve en effet ses instincts et peut dès lors réagir de façon inattendue.

Pour continuer à vivre en harmonie entre humains et animaux, Bénédicte Flament suggère aux parents de sensibiliser les enfants sur les besoins naturels de l’animal : par exemple, ils doivent pouvoir comprendre qu’il faut parfois laisser le chien tranquille s’il va dans son panier pour se reposer. Pour toutes ces raisons, l’idéal pour la vétérinaire, c’est donc de planifier sur le long terme les moments de solitude et les moments de jeux avec l’animal, lors desquels l’un des parents peut être plus attentif, ainsi que de préserver le rituel du repas.