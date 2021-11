Comprendre le langage des jeunes : 6 mots expliqués en musique

Très populaire, il est simplement le diminutif du mot familier 'gonzesse'. Pouvant aussi s'écrire 'gow', il proviendrait du bambara, la langue malienne, en référence à l'anglais 'girl'. Une go désigne donc une fille mais si l'on ajoute un pronom possessif (ma go, ta go, sa go), il se réfère à la petite amie de la personne en question.

Plus simple, turfu est simplement un mot en verlan, qui signifie futur. Les jeunes disent souvent "On est dans l'turfu" pour s'exclamer par rapport à la technologie ou leur avancée sur les tendances actuelles.

4. Un pointeur

Quand on qualifie un homme de pointeur, cela n'a rien à voir avec la pétanque. Il s'agit d'un jeune homme qui drague et qui cherche une fille encore plus jeune que lui, souvent âgée entre 15 et 20 ans. Par extension dans le milieu carcéral, un pointeur est même un délinquant sexuel qui agresse les filles plus jeunes que lui.