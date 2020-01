Comment tenir ses bonnes résolutions ?

Les traditionnelles "bonnes" résolutions ont comme chaque année été prises en ce début d'une nouvelle année. Parmi les plus populaires, celles de se remettre au sport ou de perdre du poids. On vous propose quatre lois à suivre pour y parvenir.

Dans les faits, tenons-nous vraiment ces différentes promesses ? Chantal Van der Brempt, chroniqueuse et nutritionniste a donné les pistes à suivre dans "Le 6/8" de ce jeudi 2 janvier pour garder sa motivation lorsque l'on souhaite instaurer de nouvelles habitudes alimentaires et sportives.

Car la difficulté est là, celle "de tenir sur la durée" comme elle l'atteste.

Selon Chantal, "c'est le comportement qui reste compliqué à gérer".

La nutritionniste souligne que personne ne peut tenir de bonnes habitudes pendant longtemps : "on peut se reposer sur la discipline. Mais c'est terriblement humain de ne pas tenir sur la durée".

Elle estime que souvent, on baisse ses ambitions trois à quatre semaines après, qu'importe la préparation : "une personne est plus entraînée que l'autre et pourra mieux tenir ses résolutions que l'autre. Mais en fin de compte, on finira peut-être tous par craquer tôt ou tard".