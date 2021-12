Comment stopper la mauvaise haleine des animaux de compagnie ?

Cette odeur est cependant moins perceptible chez ces derniers. Les chats se montrent d'un naturel plus indépendant et aiment moins venir faire des câlins aux humains que les chiens.

La mauvaise haleine, on la sent chez l'Homme, mais aussi chez l'animal. Celle-ci peut parfois même dégager une odeur nauséabonde. Brossage de dents, alimentation,... il existe cependant des astuces pour que les animaux arrêtent de puer du bec.

Cette plaque apparaît rapidement chez l'animal si aucune précaution n'a été prise par son maître/sa maîtresse. Et dès qu'il apparaît sur la surface des dents, le tartre ne pourra être enlevé que chez le vétérinaire. Il faut irrémédiablement passer par l'anesthésie générale durant cette opération, qui peut présenter des risques au niveau cardiaque chez les animaux plus âgés ou chez certaines races.

Celles-ci sont peu présentes chez les chiens et les chats, au contraire de l'être humain. Pourquoi ? Car la carie se développe en général à cause d'une salive acide ou d'une alimentation riche en sucre. Or, la salive des chiens et des chats est peu acide et leur nourriture ne contient pas beaucoup de glucose. Leurs dents sont carnassières, et donc plus lisses, ne facilitant pas l'apparition de caries dans leur bouche.

Pour prévenir l'apparition du tartre, il s'avère donc important de veiller à une alimentation correcte.

Des études ont constaté qu'avant la domestication des animaux de compagnie, ces problèmes dentaires n'étaient rencontrés que rarement. "Ils utilisaient beaucoup plus leurs dents (pour manger leurs proies) et surtout il y avait un effet abrasif au niveau de la dent beaucoup plus important que maintenant, où on retrouve une alimentation plus humide" précise Bénédicte Flament.

Le tartre est donc étroitement lié, non seulement à l'augmentation de leur longévité et au changement de comportement alimentaire instauré avec la domestication. Une solution simple consiste à favoriser une plus grande mastication, grâce à une alimentation donnée sous forme de croquettes. Cela entraîne un phénomène d'abrasion aux dents lorsque l'animal mâche ces aliments. La nourriture humide comme les pâtés est donc déconseillée par la vétérinaire du 6-8.

Les marques de nourriture pour animaux misent souvent sur les fameux snacks qui promettent d'enlever le tartre. Cela fonctionne-t-il ? En réalité ceux-ci n'élimineront pas le tartre s'il est déjà présent. On pourra seulement minimiser cette formation de plaque dentaire avec ces barres ou jouets à mâcher.