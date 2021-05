Comment sécuriser au mieux les sorties de nos chats ?

© Getty Images / EyeEm

"Le premier risque concerne les accidents de circulation. C’est grosso modo 50% des causes de mortalité chez les chats de plus de 5 ans quand ils sont en extérieur", analyse la vétérinaire.

Le risque est d’autant plus accru la nuit. Or, les périodes favorites de sorties du chat sont le crépuscule et l’aube. A cela s’ajoute le risque de conflit avec des congénères, et par conséquent la transmission éventuelle de maladies comme la leucose. Mais aussi, le risque d’être attaqué par les chiens "chasseurs de chats", ou encore de possibles intoxications.

Les sorties sont-elles dès lors réellement indispensables pour le bien-être du chat ?

Nous aurions tendance à répondre de manière affirmative même s’il est vrai et reconnu que des chats éduqués dès le plus jeune âge en intérieur peuvent se satisfaire de l’absence de sortie… si et seulement si leur environnement intérieur est enrichi, souligne la chroniqueuse.