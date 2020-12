Si vous disposez d'un espace extérieur, il reste une possibilité de recevoir des proches à condition de respecter la règle des quatre. Quelques conseils. Caroline Sury journaliste à l'Echo et chroniqueuse du 6/8 vous apporte quelques conseils et bons plan pour organiser votre fête en toute taanquilité et à moindre prix.

Tout est une question d'organisation Comment réussir ses fêtes de fin d'année au jardin? - © Flying Colours Ltd - Getty Images Chaque membre d’une famille a le droit d’avoir un contact rapproché. Les familles ne peuvent inviter chez elles qu’un seul contact rapproché à la fois. Un exception : les personnes seules pourront recevoir en même temps 2 "contacts proches" le 24 ou le 25 décembre. En ce qui concerne les rassemblements à l’extérieur, il est possible de passer du temps à 4 ou plus, étant donné que les enfants de moins de douze ans ne comptent pas dans cette bulle de quatre, à condition de respecter une distance de sécurité d’au moins 1,5 mètre entre toutes ces personnes. "Cela signifie qu’avec un peu d’imagination et un espace extérieur, il y aura tout à fait moyen de passer un moment festif avec plusieurs amis ou membres de votre famille. Mais c’était déjà le cas jusqu’à présent." ajoute Caroline.

La vente des braséros est en plein boom La vente des braséros est en plein boom - © Johner Images - Getty Images/Johner RF Selon l’Association belge des Jardineries, la vente de braseros a littéralement explosé depuis le dernier comité de concertation, alors qu’elle était déjà élevée au cours du mois de novembre (jusqu’à 60% de ventes en plus par rapport à novembre 2019). Attention, si vous envisagez de vous procurer un système de chauffage extérieur, ne traînez pas, car la pénurie guette. Niveau tarif, le prix de cette source de chaleur réconfortante dépend de sa matière. Ils sont généralement moins chers en acier et il y a déjà des modèles sur pied à partir de 27,95€. "Il existe aussi des modèles en fonte en forme de coupelle ou de cheminée." Dans ce cas, les prix varient entre 70 et 225€ (selon le diamètre ou de la hauteur du brasero).Guibert de Theux, le gérant de Camille and Co, a également constaté un certain engouement pour les plaids, mais aussi pour des articles qui sont généralement achetés en été, tels que les salons d’extérieur et les luminaires rechargeables. Cette année, le luminaire rond de Fatboy, modèle Bolleke (à 79€), remporte un certain succès. ►►► A lire aussi Le petit marché de Noël chez "Pierre EmmaNoël"

La solution : la location de matériel Comment réussir ses fêtes de fin d'année au jardin? - © Sandy Aknine - Getty Images/Onoky Vous pouvez très facilement louer tout ou partie du matériel destiné à votre petite fête en extérieur, que ce soient des chaufferettes (les fameux chauffages "champignons"), des braseros, des guirlandes, des bougies multicolores, des décorations de table, des tonnelles et même des extincteurs. Tous ces biens sont – par exemple – accessibles en quelques clics à peine depuis la plateforme belge Festi Rent, qui propose également de vous conseiller par téléphone. Vous pouvez notamment y louer un appareil à raclette (destinée à une demi-roue à fromage) pour 30€, au lieu de l’acheter à 150€. Il existe aussi une formule qui inclut 2 roues à fromage pour 55€. "Cette entreprise a même prévu des packs tout compris (nourriture et boissons incluses). Il y a notamment le pack raclette fromage/salaison pour 8 personnes. Il a été conçu avant l’entrée en vigueur de la règle des quatre et pour des raisons techniques et pratiques, il ne peut pas être proposé pour 4 personnes." Cependant, cette formule offre notamment l’avantage d’avoir une table pour 8 personnes, ce qui permet clairement de respecter les distances sociales. Et s’il vous reste trop de victuailles, rien ne vous empêche de refaire une petite fête avec d’autres personnes tant que vous respectez la bulle de 4 en extérieur et les distanciations sociales. À noter : le matériel fourni par Festi peut être rendu sale. "Vous ne devez donc pas vous préoccuper de la vaisselle au lendemain de votre petite sauterie" précise Caroline. Attention, votre fête extérieure ne peut avoir lieu que si votre jardin est pourvu d’un accès direct. "La ministre de l’Intérieur¸ Annelies Verlinden, a bien précisé que les invités (sauf l’éventuel contact proche) ne peuvent pas transiter par l’intérieur de votre domicile." Ils ne pourront donc pas non plus accéder aux toilettes! "Allô, Cathy Cabine…?"