Comment réserver au mieux son voyage en ligne

Quelques conseils pour les paiements

Pour louer le bien d’un particulier, privilégiez toujours les plateformes officielles (type Airbnb) car elles disposent d’un système de paiement centralisé et sécurisé qui propose même un remboursement en cas de fraude.

Pour réserver un chambre d'hôtel, LA question que l'on se pose souvent est la suivante : Faut-il privilégier une réservation sur les sites de réservation ou directement via l’hôtel lui-même pour bénéficier des meilleurs tarifs ?

Depuis le 1er juillet 2015, Booking ne peut plus empêcher un hôtelier de proposer des tarifs plus bas que ceux affichés par son site à condition qu’il le fasse sur d’autres plateformes de vente qu’Internet. Par exemple via une réservation par téléphone, par mail ou même sur place. En outre, les hôteliers peuvent afficher exactement les mêmes prix que ceux sur Booking. Sauf qu’ils sont de plus en plus nombreux à ajouter des avantages supplémentaires pour une réservation en direct. Par exemple, le petit-déjeuner, des heures de départ plus tardives ou des conditions d’annulation encore plus flexibles que celles proposées par Booking.

A noter que fin 2017, le Conseil des Ministres a décidé que les hôtels belges pourront bientôt pratiquer des prix inférieurs à ceux des sites de réservation internationaux pour leurs nuitées. Une mesure déjà en vigueur en Allemagne, France, Italie..

Enfin, il ne faut pas oublier que certaines chaînes d’hôtel ont des programmes de fidélité dont il serait dommage de se passer.