Comment réintroduire le haricot sec dans l’assiette

Tandis qu’on aura tendance à reprocher leur lourdeur et leur manque de finesse, l’art de les cuisiner et leur association avec des féculents (riz, pommes de terre, blé précuit, quinoa) changeront la donne. Chantal van der Brempt nous dresse une liste de conseils pour bien les diriger et par conséquent, bien assimiler leurs nutriments :

Haricots rouges, blancs, noirs, verts, fayots, flageolets… Beaucoup froncent le nez à l’idée de les manger. Nous avons d’autant plus perdu l’art de les cuisiner alors que ces légumineuses aux propriétés multiples ont un rôle prépondérant dans l’assiette. Chantal van der Brempt, nutritionniste et chroniqueuse dans Le 6/8 nous donne quelques astuces de préparation.

Les bénéfices du haricot pour la santé

Très riches en protéines, les haricots (par exemple, 125g de haricots blancs) en contiennent autant dans un repas qu’un steak ou du poisson. De plus, il existe d’autres avantages. "La viande contient des purines qui vont venir se métaboliser en acide urique. C’est très présent dans les abats, viande et poisson. Dans les légumes secs et légumineuses, il y en a nettement moins. C’est un bénéfice considérable parce qu’on va moins se déminéraliser. Quand on ajoute des acides dans le corps, le corps se déminéralise", commente Chantal van der Brempt.

Un avantage non négligeable pour les végétariens et les véganes, mais aussi pour les diabétiques et tout un chacun souhaitant contrôler son poids puisque leur index glycémique est assez bas (en comparaison, 39 pour les haricots rouges contre 70 pour le pain blanc).

Les fibres sont également présentes en quantité dans les haricots. La chroniqueuse conseille d’ailleurs : "pour ceux qui passent d’un régime carnivore à végétarien, il faut le faire progressivement. Car on rajoute beaucoup de fibres et les intestins pourraient rouspéter."

"Et bien évidemment, ils regorgent de nutriments indispensables aux potentiels bienfaits contre certains cancers, des vitamines surtout du groupe B et des minéraux comme le potassium, le fer et le magnésium", finit-elle par conclure.

Le récap'

Dans l’idéal, achetez-les bio surtout si vous les mangez crus et germés. Faites attention à la cuisson ou mixez-les si vous avez peur de ne pas les digérer ou achetez-les déjà cuits en conserve. Enfin, variez-les, il y en a des tonnes de couleurs et formes différentes…