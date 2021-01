Comment protéger vos mains en en prenant le plus grand soin

Sèches, abîmées, gercées, craquelées, nos mains sont rudement sollicitées par le froid de janvier ou encore par l’utilisation parfois trop intensive de gel hydroalcoolique. Dans Le 6-8, Valérie Kinzounza vous livre ses meilleurs conseils pour les chouchouter en toutes circonstances.

On le sait, se laver les mains plusieurs fois par jour et utiliser du gel hydroalcoolique, est un geste barrière plus qu’essentiel. Cependant, si le gel n’est pas adapté ou utilisé de manière trop récurrente, ce sont directement vos mains qui en pâtissent.

L’alcool qu’il contient détruit les germes, mais dégrade aussi le film hydrolipidique de la peau, bouclier de protection naturel protégeant des bactéries et agressions extérieures.

Fragile, la peau des mains est la seule zone du corps, avec la plante des pieds, à être dépourvue de glandes sébacées protégeant de la déshydratation. Exposées aux conditions climatiques et aux produits ménagers en tout genre, nos mains souffrent. Il est donc primordial d’en prendre le plus grand soin. Découvrez tout de suite le guide des bonnes pratiques de Valérie Kinzounza !

►►► À lire aussi : Les idées lifestyle belges pour éviter la grise mine en période de Blue Monday

Privilégier un produit lavant non agressif

"L’idéal, c’est ce qu’on appelle les nettoyants surgras, en savon dermatologique ou liquide. Ce sont des formules boostées en corps gras qui permettent d’offrir un maximum d’hydratation à la peau et d’empêcher le dessèchement", conseille la chroniqueuse lifestyle.

Les produits de marque Avène, Uriage, Evoluderm ou encore Ducray, par exemple sont à retrouver en pharmacie, mais il est également possible de retrouver ces nettoyants surgras en commerce.

Reconnu pour calmer les irritations, le savon de Marseille peut être une alternative. Contribuant au rééquilibrage du pH de la peau, il convient aux personnes allergiques. "Si vous aimez plutôt le savon liquide parfumé, ça fonctionne aussi mais privilégier ceux à base d’agents nourrissants comme la cire d’abeille, l’huile de coco, le beurre de karité, etc.", souligne Valérie.