Les mâles chantent et crient pour appeler les femelles et annoncent ainsi aux mâles du voisinage qu’ils occupent le territoire.

Chouettes ou hiboux… 8 espèces vivent chez nous

Comment protéger nos rapaces nocturnes ? - © Javier Fernndez Snchez - Getty Images Comment protéger nos rapaces nocturnes ? - © Darren_Sutherland - Getty Images/RooM RF Comment protéger nos rapaces nocturnes ? - © Images from BarbAnna - Getty Images

On les différencie tout simplement par les aigrettes, ces petites touffes de plumes qui embellissent uniquement la tête du hibou. C’est son exclusivité !

Il est 8 espèces qui vivent chez nous comme la chouette hulotte ; la plus commune, la chouette effraie ou la dame blanche, la chouette chevèche. Côté hibou on connaît principalement le moyen Duc, très discret et le grand-Duc qui est le plus grand de nos rapaces nocturnes. Il fait 70 cm de haut et 1,50 m d’envergure… Un splendide spécimen !

Ces rapaces sont super équipé pour vivre et chasser la nuit. Leur vision nocturne est très développée ainsi que leur ouïe. Ils peuvent tourner la tête jusqu’à 270°, ils ont ainsi une vision périphérique. Leur plumage leur permet de voler en silence pour approcher leurs proies.