Comment préserver les abeilles sauvages?

Ce rapport dresse aussi un bilan alarmant : "50% des abeilles sauvages ont soit disparu soit sont menacées ou en passe de l'être" annonce la chroniqueuse. Parmi ces abeilles sauvages, on trouve le bourdon et le chiffre pour cette famille est encore pire : "80% des espèces de bourdons ont disparu, sont menacées ou en passent de l'être".

Cette étude a permis de connaître l'état de la population de ces abeilles. Toutes les causes sont dues à l'activité humaine : intensification de l'agriculture, monocultures, paysages banalisés, fragmentation de l'habitat dû à l'urbanisation, les pesticides, les changements climatiques,... déplore Virginie Hess .

On ne parle pas dans ce cas des abeilles domestiques dans les ruches mais de centaines d'espèces d'abeilles sauvages.

Un rapport alarmant a été publié il y a environ un mois sur l'extinction des abeilles sauvages en Belgique, intitulé La Liste rouge des abeilles. Coordonnée par le département de zoologie de Mons, le projet s'appelle BelBees. L'objectif était d'estimer le déclin, d'identifier les causes et de trouver les solutions à cette chute.

Virginie Hess nous a parlé de la sauvegarde de nos abeilles sauvages dans "le 6-8". La chroniqueuse nature est revenu sur un rapport alarmant et donne des conseils sur la préservation de ces espèces.

Le rôle des politiques

Apple Blossom Blooms At Glastonbury Abbey - © Matt Cardy - Getty Images

Les premiers qui doivent agir dans ce sens sont évidemment les politiques, pour un changement à grande échelle. Virginie Hess lance plusieurs pistes à exploiter : "développer une agriculture plus respectueuse de la nature, redonner de la place aux prairies fleuries, diminuer l'intensification et l'usage de produits chimiques. Au niveau de l'urbanisation aussi : où est-ce qu'on construit, comment ? Continue-t-on à bétonner partout à construire toujours plus de routes ?".

Il en va de même pour la construction ou non de nos maisons et la préservation des vergers : "avant on avait plein de vergers. Les abeilles ont besoin de ces fruitiers" assure-t-elle.