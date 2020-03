Voilà le nouveau cheval de bataille pour tous les opérateurs, voici le tout grand défi des temps : optimiser la couverture wifi chez soi afin que celle-ci soit effective dans chacune des pièces de votre maison et sans perte de vitesse, ni interruption. Parce que ça, ça a vraiment le don de nous énerver pas vrai ? Alors en cette bataille acharnée entre tous les opérateurs, Caroline Sury y a mis son nez et nous propose de surfer rapidement et en continu sur toutes les offres du marché.

En mode wifi intelligent ou répéteur

Comment optimiser sa couverture Wifi à la maison? - © Tous droits réservés

- Chez VOO

Cet opérateur propose le VOO WIFi + : avec la base que l’on branche près du modem et qu’on relie avec un câble et puis, il y a les deux autres modules. On branche ces derniers au 1er étage, au second, on essaie de couvrir ainsi toute la maison. C’est un WiFi intelligent adaptatif. Il reçoit à chaque fois le signal le plus puissant sans s perte de vitesse ni rupture de signal car les modules communiquent entre eux. Cela coûte 49 euros pour l’installation et 9 euros par mois que l’on verse à l’opérateur, en mode location donc.

- Chez ORANGE

Cet opérateur a répliqué avec un même type de système. Il vous en coûtera 100 euros pour les deux modules ou 140 euros pour trois modules mais ils sont à Vous !

- Côté PROXIMUS

Ils mettent à jour tous les systèmes de leurs modems pour qu’il y ait un wi-fi intelligent mais cela ne veut pas dire que la portée du wi-fi sera plus importante.

Vous pouvez connecter toutes les machines que vous voulez et avoir un wi-fi rapide sans perte de connexion par contre et rapide mais cela n’étend pas le wi-fi. On parle ici de répéteur wi-fi, c’est un wi-fi booster qui vous coûtera 2,5 euros par mois. Ainsi, si votre wi-fi a une portée de 15 m et que vous positionnez une extension, vous aurez un gain de 15 m de plus.

- Télé Net, c’est à l’identique, il s’agit d’un répéteur Wi-fi.