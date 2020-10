Comment lutter contre les appels téléphoniques intempestifs ?

Vous êtes déjà inscrit sur la liste "Ne m’appelez plus" et vous recevez quand même des appels intempestifs ? Pourquoi ? Comment s’en protéger ?

Elle ajoute : "'Vous pouvez vérifier sur Internet, ça fait 4 ans que PayPal propose ce service gratuit. Nous pouvons venir chez vous la semaine prochaine et analyser vos factures ensemble pour voir s’il n’est pas possible de trouver moins cher.' J’ai répondu, non merci et j’ai raccroché."

Vous recevez un appel étrange de PayPal… Le récit de Caroline : "une dame au bout du fil me dit 'ici la société PayPal, nous vous appelons, car dans le cadre de votre compte professionnel, vous pouvez bénéficier du gaz/électricité à un prix réduit.' Je n’ai pas de compte pro et je suis assez bien placée pour savoir que PayPal n’offre pas ce service".

Mais quelles étaient les intentions réelles de cette personne ?

Pour Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit de la Police fédérale : un tel appel sert parfois à récolter des données comme votre nom, votre adresse ou votre e-mail afin de vous escroquer plus tard ou de les consigner dans une base de données qui sera ensuite revendue à des sociétés de télémarketing.

Et dans ce cas, il est certain que le nombre d’appels intempestifs augmentera sensiblement, et cela même pour ceux qui ont pris la peine de s’inscrire sur la liste "Ne m’appelez plus".

"Cela dit, il n’est pas impossible que la personne au bout du fil prenne réellement rendez-vous avec vous. Il y a eu des cas où des escrocs se sont fait passer au téléphone pour un fournisseur d’énergie afin d’augmenter la confiance de la victime." D’autres jouent sur la peur prenant les traits d’une institution publique (fisc).

Lorsque ces escrocs arrivent à leurs fins et qu’ils passent le pas de votre porte, leurs intentions peuvent être diverses. Soit ils viennent pour récolter diverses données personnelles en analysant soi-disant vos factures d’énergie. Soit ils viennent pour vous dérober des affaires lorsque vous aurez le dos tourné. Notamment parce que vous serez partis chercher un document quelconque à leur demande.

Conseil : "même si vous êtes en ligne avec une société sérieuse, on n’est jamais trop prudent : au moindre appel non sollicité, ne discutez pas et mettez rapidement un terme à la conversation."