Comment intégrer les légumes dans l’assiette pour cette "année internationale" leur étant consacrée ?

L’ Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2021 année internationale des fruits et des légumes . Ceci dans le but de souligner à nouveau l’importance que ceux-ci ont pour la santé, puisqu’il s’agit également d’une sorte de sécurité alimentaire , mais aussi pour le développement durable .

Saviez-vous que 2021 est l’année internationale des fruits et légumes ? L’occasion pour Chantal van der Brempt, nutritionniste dans Le 6-8, de sensibiliser une nouvelle fois et de répondre aux questions fréquentes concernant ces éléments essentiels à notre alimentation.

© Pexels / Magda Ehlers

Sur base de quoi recommande-t-on de manger 300 à 400g de légumes et 250 g de fruits, soit l’équivalent de 2 fruits ?

Les études en la matière démontrent qu’il existe un lien direct entre une consommation pauvre en légumes et en fruits et l’augmentation des risques de développer des maladies. "On les appelle d’ailleurs maladies de civilisation, occidentales. On tourne autour du même pot, mais il s’agit du diabète, du surpoids, des maladies cardiovasculaires, cancer, etc. Et j’en profite aussi pour dire qu’ils ont une valeur certaine pour notre immunité ces temps-ci", précise la nutritionniste.

Peut-on remplacer les légumes frais par des légumes surgelés ou en conserve ?

Il est important d’avoir à l’esprit un ordre de priorités par rapport aux possibilités de chacun, explique Chantal. Si manger des légumes frais, bios et locaux de surcroît est l’idéal, ce n’est pas toujours possible pour tout le monde. Un des freins majeurs à la consommation de légumes est le manque de temps pour les acheter, les laver, les couper ou encore les préparer.

La priorité, c’est avant tout d’en manger et en quantité suffisante

"Ensuite, c’est de varier au niveau de la forme et de la couleur. Enfin, si possible se tourner vers l’ultra frais. Si non, les surgelés et conserves sont aussi acceptables, même s’ils contiennent moins de vitamines", constate-t-elle avant d’ajouter que les surgelés et conserves contiennent généralement moins de vitamines, mais peuvent aussi contenir des conservateurs, voire des exhausteurs de goût.