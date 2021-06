Comment gérer les sorties de son chat ? Bénédicte Flament explique les raisons de son absence

Close-up of cat sitting on road © Davide Marzotto / 500px

Le chat sort vadrouiller car il a un tempérament aventurier, c’est dans sa nature. Cela n’a rien à voir avec le fait qu’il n’aime pas ses maîtres ou qu’il se sente mal.

" Le chat est un animal indépendant, il n’est devenu sociable qu’au contact de l’homme. Cela dit, il a conservé la plupart de ses instincts qui restent très dominants " rappelle Bénédicte.

Le chat en pleine exploration

La prédation et la chasse, la reproduction et la défense de son territoire le gouvernent et ce malgré sa domestication. " Il aime donc sortir à loisir et arpenter son territoire lorsqu’on lui en donne l’occasion. Ceci est d’autant plus vrai si le chat n’est pas castré " ajoute encore notre vétérinaire maison.