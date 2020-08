Comment garder une peau rayonnante malgré la chaleur cet été ?

" Le secret d'une belle peau c'est simplement l'hydratation car avoir une peau bien hydratée cela permet de mieux capter la lumière car la peau est lisse et cela la fait rayonner. Pour y parvenir, il faut une teneur optimale en eau car il n'y a rien de pire qu'une peau déshydratée car cela ternit la peau, tire les traits. Or notre peau subit pas mal de changements de température car en Belgique en quelques jours ou heures, on peut perdre pas mal de degrés" avance Valérie Kinzounza .

Une autre solution à utiliser pour hydrater votre peau et obtenir un teint parfait, c'est utiliser comme appareil un sauna facial, très utilisé chez les Japonaises reconnues pour leur teint parfait. Il vous suffit de mettre de l'eau déminéralisée dans l'appareil, de l'enclencher et de profiter des vapeurs dégagées.

Si vous préférez une solution naturelle, vous pouvez faire un sauna facial chez vous. Valérie vous renseigne comment procéder : mettre une bassine d'eau bouillante, mettre des herbes comme de la lavande, du romarin voire des huiles essentielles mais voir avec votre pharmacien selon votre type de peau. Mettez une serviette sur votre visage et plongez dedans, 5 à 7 minutes et maximum 10. Cela marche pour toutes les peaux sauf celles qui souffrent de couperosées.

Enfin, il existe aussi la solution les brosses nettoyantes : globalement, elles ont une action nettoyante et anti-rides. Elles vont améliorer l’état de la peau, réduire les rides, lisser les traits, tonifier, redonner de l’énergie à la peau et la préserver du vieillissement cutané. En l’utilisant régulièrement (2 fois/semaine) le grain de peau se lisse et le teint s’illumine. Certaines sont plus performantes et plus complètes mais c’est aussi une question de prix.

