Comment faire passer un message difficile ? Découvrez les deux techniques de Gilles Delvaulx

Il nous arrive à toutes et à tous de devoir dire quelque chose de délicat, compliqué voire potentiellement blessant à quelqu’un. Comme souvent dans la communication, le plus important n’est pas tant le message que la manière de l’annoncer. Gilles Delvaulx était ce matin dans le 6-8 pour nous révéler les deux méthodes essentielles pour faire passer un message difficile : La méthode sandwich et la technique du plongeoir !

Comment son nom l’indique, vous avez un sandwich avec au milieu une couche de viande, de fromage ou de salade entourée de deux couches de pain. Cette première couche de pain représente le positif avec des compliments, la deuxième représente les encouragements en dessous, tandis que le message plus compliqué, constructif, ou point d’amélioration est au milieu, représenté par la viande, fromage ou salade.

Par exemple : Votre fille de 9 ans se décide, de faire ses tartines pour l’école elle-même. Elle y arrive, mais vous constatez qu’elle se prépare 3 tartines de choco et vous trouvez que c’est peu équilibré et trop sucré… Si vous lui dites directement : "Mais enfin, non ! Pas du choco, c’est trop sucré !", vous risquez de la démotiver et vous serez bon pour refaire ses tartines et en plus, elle aura perdu en autonomie. La technique du sandwich consiste à faire passer un point d’amélioration, de coaching, tout en gardant la motivation de l’autre.

Vous pouvez donc lui dire premièrement "Bravo ma chérie, tu fais tes tartines toute seule, c’est génial !" en guise de compliment. Ensuite, le point d’amélioration : "Maintenant, c’est important que tu manges aussi autre chose que du choco ou du sucré, donc je te propose de faire 2 tartines avec du fromage en tranches et une de choco. Ça te va ?". Et enfin, vous terminez par l’encouragement ou la note positive : "En tout cas, c’est super chouette de voir que tu te débrouilles seule et que tu prennes ce genre d’initiative !".

Et voilà, vous avez emballé votre message difficile, vous avez fait passer le message et vous gardez sa motivation. En effet, si vous allez droit au but, vous risquez de perdre la motivation de la personne motivée.