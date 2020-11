Comment fabriquer un train électrique avec une pile ?..."c'est pas sorcier"

Durant ces deux prochaines de congés d'automne, voici peut-être une chouette idée de jeu a fabriquer avec vos enfants. C'est une idée de bricolage d'une certaine façon puisque l'on revisite un principe de physique.

Hugues Hamelynck : "Je vais un peu jouer à "C'est pas Sorcier", vous prenez du fil de cuivre ou de fer, vous le tournez sur un bout de bâton pur former une sorte de ressort qui va devenir une tunnel. Vous utilisez une pile LR 6 ( pile crayon classique) et avec des aimants que vous mettez de part et d'autre de la pile ; vous allez générer un champ magnétique." et cela va faire comme un petit train électrique.

C'est le post du jour que Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile. Sympa !