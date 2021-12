On l’a compris, les fêtes arrivent à grands pas. Vous êtes nombreux à avoir installé vos sapins pour le bonheur de tous… Enfin, tous sauf vos animaux de compagnies. En effet, il n’est pas rare de voir les chiens ou les chats s’attaquer à cet invité périodique.Limitez les dégâts en écoutant les conseils, dans le 6-8, du vétérinaire Bénédicte Flament.

Comment éviter l'affrontement entre votre chat et votre sapin cette année ? - 6/8 - 15/12/2021

Il faut se rendre compte que pour eux le sapin est un élément assez inhabituel, ce qui engendre automatiquement de la curiosité. Ensuite, n’oubliez pas que les guirlandes qui ornent votre sapin, n’attirent pas seulement l’attention et le regard de vos invités mais aussi celui de vos animaux. Du coup, ils ont envie d’y toucher… Enfin, il est à souligner également, pour leur défense, que le choix de décorations qui est généralement fait, a tout pour titiller l’instinct du chat comme la boule, les oiseaux… Il voudra les attraper car cela fait partie de son instinct naturel.

© getty Images

Rassurez-vous, il existe plusieures astuces pour garder éloigné votre chat de votre chef-d’œuvre.

Si vous n’avez pas encore placé votre sapin, vous pouvez le faire premièrement sans décoration. Cela permettra à votre chat de s’habituer à sa présence dans un premier temps et s’il lui venait l’envie de l’attaquer, les dégâts seraient bien moindres.

Si vous l’avez déjà mis et décoré, évitez les objets cités plus haut en allant plus vers des ornements neutres, mats qui ne scintillent pas de préférence. Optez donc pour les guirlandes avec une seule couleur statique à la place de celles avec des lumières qui changent.

Vous pouvez également vous lancer dans le bricolage en fabriquant vos propres décorations. Pour ce faire, vous aurez besoin de bâtons de cannelle et d’écorces ou de rondelles d’orange qui ont la particularité de produire des odeurs répulsives aux chats. En effet, ils n’aiment pas les agrumes.