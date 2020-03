Comment empêcher son chat de monter sur le plan de travail ? En lui faisant une petite farce !

Ce n’est pas beau de se moquer mais en même temps un peu d’humour beh, ça fait du bien.

Si vous avez un félin chez vous que vous aimez par-dessus tout mais qui toutefois ne résiste pas à ses instincts naturels de grimpeur, vous allez apprécier cette petite astuce qui aura raison de ses élans.

Que Monsieur grimpe sur les divans, sur les armoires, sur le lit même,… C’est déjà jouer avec nos limites mais on les aime tant qu’on dit OK. Aussi la question ne se pose pas vraiment puisqu’on le sait, c’est lui qui décide. Aussi, vous n’êtes pas chez vous mais bien chez LUI, il importe de le rappeler.

Cependant, le chat qui grimpe sur le plan de travail de la cuisine, ça frôle un peu, beaucoup l’insupportable car on est tolérants mais tout de même. Côté hygiène, ce n’est vraiment pas top mais alors on fait quoi ?

Sabrine Zorman est sur le coup et elle nous refile un plan radical. Bon, votre matou va être un peu surpris certes mais en même temps nous aussi on doit bien marquer notre territoire non ?

Voici l’astuce du jour, une petite farce pour le matou et surtout soyez rassurés, le félin s’en sort avec une petite frayeur mais vivant. Voici en mode PLAY = >

Vous, je ne sais pas mais moi, je l’ai mise en boucle… Pas bien, je sais !