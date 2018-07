Comment créer une mare naturelle dans son jardin ?

De la vie au jardin et un excellent anti-stress

Des amphibiens, des libellules, des nénuphars, des iris...

Une mare offre un spectacle permanent et ne nécessite pas de grand entretien.

On aménage l'espace et puis on fait confiance à la nature !

2 ou 3 mètres carrés suffisent pour déjà créer un milieu très harmonieux avec plein d'espèces différentes.